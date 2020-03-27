Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 27 Mart Cuma günü kazananı belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta 27 Mart Cuma birincisi kim? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programını Fatih Ürek sunuyor. Gelinim Mutfakta 27 Mart Cuma günü kim elendi? 5 gün boyunca en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda ederken; en yüksek puanı alan gelin de 5 altın bileziği koluna takıyor. Kazanan yarışmacıya dair detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta birincisi henüz belli olmadı. 5 altın bileziğin sahibi belli olduğunda haberimiz içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM ELENDİ?

Heyecanla takip edilen yarışmada henüz elenen isim belli olmadı. Elenen gelin adayı açıklandığında haberimiz içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Her gün büyük bir heyecanla takip edilen Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 12:30'da başlıyor.