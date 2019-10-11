Gelinim Mutfakta kim elendi? 11 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Gelinim Mutfakta izle
Gelinim Mutfakta kim elendi? sorusu arama motorunda yarışma severler tarafından merak ediliyor. Tüm hafta birbirinden güzel yemekler yapıp kayınvalidelerden puanlar alan gelinler haftanın finalinde 5 altın bilezik için yarışıyor. Final günün de gelinler Pekmezli Yufka Tatlısı için hünerlerini sergiliyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta kim elendi? araştırılmaya başladı. İşte 11 Ekim Gelinim Mutfakta'da yaşananlar..
Gelinim Mutfakta kim elendi? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sevilen yemek programında gelinler yarışıyor, kaynanalar puanlamaları yapıyor. Haftanın sonunda puan durumu tablosuyla 5 altın bileziğin sahibi belli oluyor. 11 Ekim Gelinim Mutfakta bölümünde gelinler Pekmezli Yufka Tatlısı için yarışıyor. Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana getirdiği Gelinim Mutfakta kim elendi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
11 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve eleneni henüz belli olmadı. Açıklandığında habermizde yer alacak.
GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM PUAN DURUMU
Nur Kaynana:
Kıymet gelin: 4 (kendi gelini)
Dilek gelin: 5 puan
Elif gelin: 1 puan
Duygu gelin: 1 puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: 5 puan (kendi gelini)
Kıymet Gelin: 1 puan
Dilek gelin: 2 puan
Duygu Gelin: 4 puan
Fatma kaynana:
Dilek Gelin: 1 puan (kendi gelini)
Duygu gelin: 3 puan
Elif Gelin: 2 puan
Kıymet Gelin: 5 puan
Aysel Kaynana:
Duygu Gelin: 5 puan (kendi gelini)
Dilek gelin: 1 puan
Elif Gelin: 1 puan
Kıymet Gelin: 1 puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "13 Puanla Duygu " oldu Günün en düşük puanını ise "9 puanla Dilek ve Elif " aldı