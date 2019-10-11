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  3. Gelinim Mutfakta kim elendi? 11 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Gelinim Mutfakta izle

Gelinim Mutfakta kim elendi? 11 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Gelinim Mutfakta izle

Gelinim Mutfakta kim elendi" 11 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim" Gelinim Mutfakta izle

Gelinim Mutfakta kim elendi? sorusu arama motorunda yarışma severler tarafından merak ediliyor. Tüm hafta birbirinden güzel yemekler yapıp kayınvalidelerden puanlar alan gelinler haftanın finalinde 5 altın bilezik için yarışıyor. Final günün de gelinler Pekmezli Yufka Tatlısı için hünerlerini sergiliyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta kim elendi? araştırılmaya başladı. İşte 11 Ekim Gelinim Mutfakta'da yaşananlar..

Gelinim Mutfakta kim elendi? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sevilen yemek programında gelinler yarışıyor, kaynanalar puanlamaları yapıyor. Haftanın sonunda puan durumu tablosuyla 5 altın bileziğin sahibi belli oluyor. 11 Ekim Gelinim Mutfakta bölümünde gelinler Pekmezli Yufka Tatlısı için yarışıyor. Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana getirdiği Gelinim Mutfakta kim elendi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 

11 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve eleneni henüz belli olmadı. Açıklandığında habermizde yer alacak. 

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM PUAN DURUMU

Nur Kaynana:
Kıymet gelin: 4 (kendi gelini)

Dilek gelin: 5 puan

Elif gelin: 1 puan 

Duygu gelin: 1 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 5 puan  (kendi gelini)

Kıymet Gelin: 1  puan

Dilek  gelin: 2 puan

Duygu Gelin: 4 puan

Fatma kaynana:

Dilek Gelin: 1 puan (kendi gelini)

Duygu gelin: 3 puan

Elif Gelin: 2 puan

Kıymet Gelin: 5 puan

Aysel Kaynana:

Duygu Gelin: 5 puan (kendi gelini)

Dilek gelin: 1 puan

Elif Gelin: 1 puan                                          

Kıymet Gelin: 1 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "13 Puanla Duygu " oldu Günün en düşük puanını ise  "9 puanla Dilek ve Elif " aldı

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