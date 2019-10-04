Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Ekim haftanın birincisi ve eleneni kim oldu?

Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi? merak edilmeye başladı. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı yemek yarışmasında haftanın finali yapılıyor. Bugün bir isim Gelinim Mutfakta yarışmasına veda edecek. Gelinim Mutfakta 4 Ekim haftanın birincisi ve eleneni kim oldu? İşte yanıtı..

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 4 Ekim haftanın birincisi ve eleneni henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU ŞU ŞEKİLDE:

GELİNİM MUTFAKTA 3 EKİM BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alarak 3 Ekim'i sonuncu sırada bitiren isim 6 puanla Dilek oldu.

Günün en yüksek puanını 15 puanla Elif ve Kıymet aldı. Kura çekimine gidildi. Kura çekiminde ismi çıkan gelin Kıymet oldu ve çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 2 EKİM BİRİNCİSİ

2 Ekim Gelinim Mutfakta günün en düşük puanı alan gelini 5 puanla Filiz oldu. Günün en düşük puanını alan 2.gelini 9 puanla Elif . Günün en yüksek puanını alan kişi 15 puanla Kıymet olurken, Dilek 10 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM BİRİNCİSİ

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Kıymet Çoban, Filiz Turan ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını 13 puanla Filiz kazandı. Günün en düşük puanını ise 8 puanla Dilek aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta biirncisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan 4 puanla Filiz aldı. İkinci en düşük puano 9 puanla Kıymet aldı. 16 puanla çeyrek altını alan gelin Elif oldu ancak 2 puan kesilince puano 14 oldu. Dilek 10 puanla ikinci oldu.