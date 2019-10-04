Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Ekim haftanın birincisi ve eleneni kim oldu?
Gelinim Mutfakta kim elendi? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Yarışmada günün kazananı 1 çeyrek altının sahibi olurken, bir hafta boyunca en yüksek puanı almayı başaran yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta 4 Ekim haftanın birincisi ve eleneni haberimizde sizlerle..
Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi? merak edilmeye başladı. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı yemek yarışmasında haftanın finali yapılıyor. Bugün bir isim Gelinim Mutfakta yarışmasına veda edecek. Gelinim Mutfakta 4 Ekim haftanın birincisi ve eleneni kim oldu? İşte yanıtı..
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta 4 Ekim haftanın birincisi ve eleneni henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.
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GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU ŞU ŞEKİLDE:
GELİNİM MUTFAKTA 3 EKİM BİRİNCİSİ
Günün en düşük puanını alarak 3 Ekim'i sonuncu sırada bitiren isim 6 puanla Dilek oldu.
Günün en yüksek puanını 15 puanla Elif ve Kıymet aldı. Kura çekimine gidildi. Kura çekiminde ismi çıkan gelin Kıymet oldu ve çeyrek altının sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 2 EKİM BİRİNCİSİ
2 Ekim Gelinim Mutfakta günün en düşük puanı alan gelini 5 puanla Filiz oldu. Günün en düşük puanını alan 2.gelini 9 puanla Elif . Günün en yüksek puanını alan kişi 15 puanla Kıymet olurken, Dilek 10 puanla ikinci oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM BİRİNCİSİ
Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Kıymet Çoban, Filiz Turan ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını 13 puanla Filiz kazandı. Günün en düşük puanını ise 8 puanla Dilek aldı.
GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL BİRİNCİSİ
Gelinim Mutfakta biirncisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan 4 puanla Filiz aldı. İkinci en düşük puano 9 puanla Kıymet aldı. 16 puanla çeyrek altını alan gelin Elif oldu ancak 2 puan kesilince puano 14 oldu. Dilek 10 puanla ikinci oldu.