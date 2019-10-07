Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 7 Ekim kazananı ve puan durumu

Gelinim Mufakta kim birinci oldu? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 73. hafta finalinde en az puanları Fatma-Dilek Akıncıoğlu ve Yasemin-Filiz Turan çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 73. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Yarışmada bu hafta Filiz ve kayınvalidesi Yasemin Hanım elendi. Gelinim Mutfakta 7 Ekim bölümünde yeni gelin ve kayınvalide katıldı. Gelinim Mufakta kim birinci oldu? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 7 Ekim kazananı henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

Kanal D yayın akışında revizeye gidildi. Magazin programı 2. Sayfa'nın saat 11.00'de başlayacak olması nedeniyle Gelinim Mutfakta'nın saati de değişti. Sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği Gelinim Mutfakta 7 Ekim 2019'dan itibarensaat 13.00'de başlayacak.

KAFES KÖFTE NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta programının 7 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlanan 366. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Kafes Köfte" tarifi!

2 adet dikdörtgen milföy

Köfte için Malzemeler

500 gr. kıyma

1 adet soğan – rende

8 – 10 dal maydanoz

2 dal taze soğan

1 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 su bardağı ekmek kırıntısı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Arası için Malzemeler

4 dilim kaşar peyniri – küp doğranmış

Üzeri için Malzemeler

1 adet yumurtanın sarısı

Susam

Çörekotu

YAPILIŞI:

Soğanı rendeleyin, taze soğan, maydanoz ve sarımsağı ince kıyın.

Köfte için olan bütün malzemeleri bir kapta yoğurun.

Ardından köfte harcınızı 4 eşit parçaya bölün.

Köftelerinizin içerisine küp doğranmış kaşar peynirini ekleyin ve yuvarlak olacak şekilde şekil verin.

Tavanızı ısıtın.

Hazırladığınız köftelerinizi tavaya koyun ve mühürleyin.

Ardından dolaptan çıkardığınız hafif oda sıcaklığına gelmiş milföylerinizi uzun olacak şekilde ince şeritler halinde kesin.

Kestiğiniz milföyleri her bir köftenin üzerine dörder tane gelecek ve üst üste bir kafes haline gelecek şekilde dizin.

Hazırladığınız köftelerinizi bir fırın kabına alın ve üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin.