Hint pilavı Kashmiri Pulao yapılışı..Gelinim Mutfakta Kashmiri Pulao nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Kashmiri Pulao nasıl yapılır? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Gelinim Mutfakta programında her gün farklı yemekler yapılıyor. Bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında Hint mutfağından Kashmiri Pulao pilşavı yapılıyor. Hint mutfağı denildiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri de Kashmiri Pulao oluyor. Gelinim Mutfakta Kashmiri Pulao nasıl yapılır? diye araştıranlar için işte Hint pilavı Kashmiri Pulao yapılışı..

KASHMİRİ PULAO (HİNT PİLAVI)

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 Adet yeşil kakule

Yarım tatlı kaşığı toz karanfil

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı kıyılmış badem

Yarım su bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı kıyılmış antep fıstığı

Yarım tatlı kaşığı toz kakule

1 su bardağı basmati pirinç

5 yemek kaşığı Gül suyu

1 tutam safran

Yarım su bardağı süt

3 çay kaşığı tuz

Üzerini süslemek için;

Kajun, ceviz ve badem kavrulur…

3-5 dal nane yaprağı

YAPILIŞI:

Sıvı yağı kızdırın sonra yeşil kakule karanfil ve dövülmüş sarımsağı ekleyin.

Sarımsağın rengi değişmeye başlayınca kıyılmış bademi, kuru üzümleri, yeşil fıstığı ve toz kakuleyi ilave edin.

Bir dakika kavurduktan sonra basmati pirincini, dilediğiniz miktarda gül suyunu, bir tutam safranı, süt ve tuzunu ekleyin.

Pirinç yumuşayana dek normal piav gibi pişirin