Gelinim Mutfakta'ya bir yeni isim daha katıldı. Hülya Özdemir ve kayınvalidesi iddialı bir giriş yaparak programda yerini aldı. Gündüz kuşağının sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu tarafından sunuluyor. Peki, Gelinim Mutfakta Hülya kimdir? Gelinim Mutfakta Hülya Özdemir kaç yaşında, nereli?

GELİNİM MUTFAKTA HÜLYA KİMDİR?

Bugünden itibaren İlayda Arslan Doğan, Aysun Kuşatan ve Gizem Sancaktar'ın rakibi olacak Hülya Özdemir evli ve 2 erkek çocuk annesi. Yarışmada kendisine verilen süre zarfında en iyi yemekleri ve tatlıyı yaparak altınları kazanıp adını Türkiye'ye kanıtlamak istiyor. Ayrıca rakibeleri karşısında vereceği psikolojik savaşta da kendisini hazır hissediyor. Güzel gelin ile ilgili diğer bilgiler açıklandığında haberimizde okuyablirsiniz. Fenerbahçeli ve boğa burcu. Lise mezunu. Ön muhasebeci olarak çalışıyor. Hatay İskenderun'dan yarışmaya katılıyor.