Gelinim Mutfakta 18 Eylül puan durumu| Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 18 Eylül puan durumu merak edilmeye başlandı. Ekranların en çok izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 18 Eylül puan durumu yakından takip ediliyor.Hafta boyunca en yüksek puanı alan haftanın finalinde ise 5 altın bilezik sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Pazartesi gününden beri yarışan yarışmacıların haftalık puan durumu belli oldu.

Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi gelini İlayda oldu.



Haftanın en düşük puanına alarak yarışmaya veda eden gelin 67 puan ile Miray oldu. Ayşe 70 puan alarak üçüncü oldu.

Haftanın birincisi olarak 5 altın bileziğin sahibi ise 83 puanla İlayda olarak belirlendi. Zeynep ise 72 puanla haftanın ikincisi oldu.

DÜN YARIŞMACILAR KAÇ PUAN ALDI?

Ayşe 18,

İlayda ve Miray 14 puan aldı.

Günün sonuncusu ise 13 puanla Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor.