4 Aralık Gelinim Mutfakta elenen isim açıklandı! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli oldu!

Ekranların ilgi ile izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün heyecan dorukta. Final heyecanı yaşanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün bir gelin altın bileziğin sahibi olurken, bir gelin ve kaynana yarışmaya veda etti. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 4 Aralık Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte tüm detaylar..



GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini toplam 87 puanla Aysun oldu. 5 bileziğin sahibi Aysun Kuşatan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta günün birincisi olarak çeyrek altını alan isim Gizem oldu.

4 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

4 Aralık Gelinim Mutfakta da bu hafta elenen isim 53 puanla Nurcan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.