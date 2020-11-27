Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak. Ekranların en çok altın kazandıran yarışma programı sloganıyla Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Beş gün boyunca hünerlerini ortaya koyan yarışmacılar, 5 altın bileziği almak istiyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim sizlerle...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta haftanın birinci henüz belli olmadı. Geçen haftanın birincisi Gizem olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta elenen isimi Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta pazartesi çeyrek altını İlayda, salı, çarşamba ve perşembe günü Gizem çeyrek altını kazandı.