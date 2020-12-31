Gelinim Mutfakta 31 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Hafta içi Kanal D'de yayınlanan program birçok kişinin severek takip ettiği gündüz kuşağı yarışmalar arasında yer alıyor. Programda bugün yeni yıl havası eserken kayınvalideler, Gelinim Mutfakta 31 Aralık puan durumunu belirleyecek. 4 gelin ve kayınvalide kıyasıya rekabet içinde yarışırken Gelinim Mutfakta 31 Aralık puan durumu programın sonunda netleşti.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve çeyrek altını alan isim Zeynep oldu.

Gelinim Mutfakta 609. Bölümde Onur Büyüktopçu, yeni yıl eğlencesi için şans dağıttı!

Onur Bey, mutfağa girerek sürpriz bir yarışma başlattı. Gelinlere, masaya konulan 3 kutunun altında bulunan hediyeleri kazanma fırsatı yarattı. Üç kutudan birinde hediye olarak çeyrek altın bulunuyordu. Gelinler, kaynanalarıyla birlikte seçtikleri kutunun altındaki çeyrek altını bulmaya çalıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA 31 ARALIK PUAN DURUMU



Gelinim Mutfakta 31 Aralık puan durumu Onur Büyüktopçu programın bitiminde açıkladı. Dün en yüksek puanı Aysun almıştı

Zeynep: 19

Aysun: 17

Özlem: 17

Şeyma: 14