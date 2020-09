Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu...

Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek programın sunucusu Onur Büyüktopçu oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Gelinim Mutfakta gün birincisi öğrenilmek isteniyor. Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor.