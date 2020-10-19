Gelinim Mutfakta 19 Ekim puan durumu: Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta gün birincisi günün değerlendirmesinden sonra belli oldu. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Hafta boyunca yarışan gelin yarışmacılar 5 altının sahibi olmak istiyor. Bugün mutfakta Ali Nazik yemeği yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan isim çeyrek altını almaya hak kazanıyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta'da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edece