Gelinim Mutfakta 1 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi...

1 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. 3. sezonu ile hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan 1 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanınca çeyrek altının sahibi belli oldu. 4 gelin ve kayınvalide haftanın finalinde 5 altın bileziği almak için hünerlerini sergiliyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte 1 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumları...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi Gizem oldu. Dün çeyrek altının sahibi İlayda olarak seçilmişti.

1 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

1 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumları Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı.