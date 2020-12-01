01 Aralık 2020 Salı 15:10 | Son Güncelleme:
Gelinim Mutfakta 1 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi...
Gelinim Mutfakta 1 Aralık puanları izleyicilerin yakından takip ettiği konu başlıklarından oluyor. Bugün en güzel çiğ börek yapan gelinler kayınvalidelerden en yüksek puanı almayı bekliyor. Haftanın sonuna doğru adım adım yaklaşan program Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 1 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...
1 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. 3. sezonu ile hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan 1 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanınca çeyrek altının sahibi belli oldu. 4 gelin ve kayınvalide haftanın finalinde 5 altın bileziği almak için hünerlerini sergiliyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte 1 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumları...
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta gün birincisi Gizem oldu. Dün çeyrek altının sahibi İlayda olarak seçilmişti.
1 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
1 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumları Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı.