Gelinim Mutfakta Gamze ve kayınvalidesi Güllüzar kimdir? Gamze Karademir kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta Gamze ve kayınvalidesi Güllüzar hakkından bilgi sahibi olmak isteyen kişiler bulunuyor. Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta , yeni haftaya yeni yarışmacıları ile başladı. Bugün yayınlanan bölümde Gelinim Mutfaka Gamze'nin kayınvalidesi Güllüzar Hanım'ın havuçları bulaşık deterjanı ile yıkıyor olması izleyicileri şok etti. Peki, Gelinim Mutfakta Gamze ve kayınvalidesi Güllüzar kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA GAMZE VE KAYINVALİDESİ GÜLİZAR KİMDİR?

İlayda, Gizem ve Aysun'u yenerek altınları kazanmak adına performansını ortaya koyacak olan Gamze Karademir 26 yaşında. İstanbul'dan yarışmaya katılıyor. Lise mezunu. 4 yaşında oğlu ve 6 aylık kızı var. Galatasaraylı. Müzik dinlemekten hoşlanıyor. Yengeç burcu olduğu için duygusal bir yapısı bulunuyor. Sinirlendiğinde dahi gözleri doluyor. Programda kendisini Türkiye'ye ispat etmek amacında olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, yarışmayı uzun süredir izlediğini ve katılmak istediğini lakin hamilelik döneminde sağlının buna el vermediğini dile getirdi.