Gelinim Mutfakta Fatih Ürek neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir?

Kanal D’nin sevilen ve ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 3. sez onuna başlıyor. Programın yeni bölümlerini Onur Büyüktopçu sunacak. Bu haberin gündeme gelmesi ile birlikte Gelinim Mutfakta Fatih Ürek neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA FATİH ÜREK NEDEN AYRILDI?



Gelinim Mutfakta yarışma programının sunucusu olan Fatih Ürek Kanal D ile bir anlaşmazlık yaşadığı için programın sunuculuğundan ayrılma kararı aldı.

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman? Gelinim Mutfakta 3. sezon tarihi belli oldu mu?

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koray karakteriyle asıl çıkışını sağladı. 2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. 2019 yılında Show TV'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sundu. 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sundu. Dizi kariyeri ardından sunuculuk yaptığı programlara ön plana çıkan Onur Büyüktopçu, Gelinim Mutfakta'nın 3. sezon sunucusu oldu.