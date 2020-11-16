Gelinim Mutfakta Elif ve Ayşe kimdir? Gelinim Mutfakta Elif Aktaş kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Elif ve kayınvalidesi Ayşe yoğun ilgi gördü. 13 Kasım tarihli yayında programda ayrılmak isteyen Esra ve kayınvalidesini yerine Gelinim Mutfakta Elif ve kayınvalidesi Ayşe yarışmaya giriş yaptı. 5 altın bileziğin sahibi olmak istedikleri söylen Gelinim Mutfakta Elif ve Ayşe kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA ELİF VE AYŞE KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Elif Aytaç 28 yaşında. Güzellik uzmanı ancak şu an ev hanımı. Aslen Trabzonlu. Edirne'de oturuyor. Daha önce Bursa'da yaşıyordu. 2 yıllık evli. Henüz çocuğu yok. Akrep burcu olan güzel gelin Galatasaray'ı tutuyor.

Ayşe Aytaç aslen Bartınlı. 50 yaşında. Ev hanımı. Üç cocuk sahibi. 2 gelini var. Gelininin mutfaktaki hünerlerine puanlarıyla eşlik etmek ve altınları evine götürmek istiyor.