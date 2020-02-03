Gelinim Mutfakta Elif neden gitti? Gelinim Mutfakta Elif elendi mi?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Elif’in yeni bölümlerde yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? Kanal D’nin sevilen yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta Elif sorulan sorulara sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA ELİF NEDEN GİTTİ?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Elif’in neden elendiği merak konusu haline geldi. Konu ile ilgili Kanal D tarafından bir açıklama yapılmadı.

Gelinim Mutfakta Elif sorulan sorulara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Elif, programda çalışan bir editöre neden programdan ayrıldıkları ile ilgili bir video gönderdiğini söyledi. Ancak videonun içeriği ile ilgili bilgi vermedi.

Gelinim Mutfakta 27 Ocak Pazartesi günü Elif'in boş kalan masasına Ayça geldi.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan gelin 47 puanla Nihan ve kayınvalidesi yarışmaya veda edecekti fakat Fatih Ürek, programın 450. bölümü dolayısıyla eleme yapılmayacağını açıkladı.

24 OCAK'TA KİM ELENMİŞTİ?

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Aleyna oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelini ise 16 puanla Dilara oldu. Elif ise 13 puanda kaldı.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 70 puanla Elif oldu.

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini İse Burçin ve Dilara oldu. Veda eden gelin ise 44 puanla Burçin oldu. Dilara ise 52 puanda kaldı. Ancak Aleyna çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle yarışmadan çekildi. Bu sayede Burçin yarışmada kaldı.

GELİNİM MUTFAKTA ELİF KİMDİR?

Hijyene bir hayli önem gösteren ve arkadaşlarını bu yönde uyaran Elif'in bu tutumu, diğer yarışmacıların tepkisini çekmişti. Gelinim Mutfakta'ya katılan Elif Akçam, programa 3’ncü kez dönmüştü.