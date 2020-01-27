Gelinim Mutfakta Elif neden gitti? Gelinim Mutfakta Elif elendi mi?

Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? sorusu merak ediliyor. Kanal D’nin sevilen yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor. Televizyon izlemeyi sevenler programa yoğun ilgi gösteriyorlar. Yarışmacılar arasından Elif’in neden yarışmadan ayrıldığını öğrenmek istiyorlar.

GELİNİM MUTFAKTA ELİF NEDEN GİTTİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasına geçtiğimiz hafta katılan Elif’in neden elendiği merak konusu haline geldi. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılır yapılmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

Gelinim Mutfakta 27 Ocak Pazartesi günü Elif'in boş kalan masasına Ayça geldi.

24 OCAK'TA KİM ELENMİŞTİ?

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Aleyna oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelini ise 16 puanla Dilara oldu. Elif ise 13 puanda kaldı.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 70 puanla Elif oldu.

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini İse Burçin ve Dilara oldu. Veda eden gelin ise 44 puanla Burçin oldu. Dilara ise 52 puanda kaldı. Ancak Aleyna çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle yarışmadan çekildi. Bu sayede Burçin yarışmada kaldı.

GELİNİM MUTFAKTA ELİF KİMDİR?

Hijyene bir hayli önem gösteren ve arkadaşlarını bu yönde uyaran Elif'in bu tutumu, diğer yarışmacıların tepkisini çekmişti. Gelinim Mutfakta'ya katılan Elif Akçam, programa 3’ncü kez dönmüştü.