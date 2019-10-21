Gelinim Mutfakta Dilek neden yok? 21 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta Dilek neden yok? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta 376. bölümde Dilek ve kayınvalidesinin olmadığı görüldü. Yarışmaya iki yeni yarışmacı katıldı. Gelinim Mutfakta programının bugünkü bölümünde yarışmacılar "Etsiz Çiğ Köfte" için hünerlerini sergiliyor. Gelinim Mutfakta Dilek neden yok, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte 21 Ekim Gelinim Mutfak'tada yaşananlar..

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

21 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA DİLEK NEDEN YOK?

Kızının okula uyum sürecinde problemler yaşadığını dile getiren Dilek, kızının sağlığını gerekçe göstererek yarışmadan çekildiğini söyledi. Ani bir kararla ayrılan Dilek, yeniden dönebileceğinin de sinyalini verdi.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan ve veda eden gelini 44 puanla Kübra oldu. Duygu 48 puan alarak en düşük alan ikinci gelin oldu.

Haftanın en yüksek puanını alan ve bilezikleri kazanan gelini 76 puanla Elif oldu. Dilek 58 puanla haftanın ikincisi oldu.

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta programının 21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlanan 376. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Etsiz Çiğ Köfte" tarifi!

3 su bardağı köftelik ince bulgur,

2 su bardağı sıcak su,

2 adet soğan,

4 diş sarımsak,

Yarım demet maydanoz,

4 adet taze soğan,

2 dal taze nane,

2 çorba kaşığı biber salçası,

1 çorba kaşığı domates salçası,

Yarım çay bardağı nar ekşisi,

1 çay bardağı zeytinyağı,

Yarım limonun suyu,

1 çay kaşığı çemen tozu,

3 çay kaşığı Tuz,

1 çay kaşığı Karabiber,

1 çay kaşığı Kırmızı pul biber,

2 çay kaşığı Kimyon.

YAPILIŞI:

Bir kaba bulguru koyalım.

Üzerine azar azar hafif karıştırarak sıcak suyu dökelim ve ağzı kapalı olarak 10 dakika dinlendirelim.

Soğanı, sarımsağı rendeleyelim.

Maydanozu, taze soğanı, taze naneyi ince ince kıyalım.

Bulgurun içine soğanı, sarımsağı, salçaları, baharatları, tuzu ilave edelim ve bulgur ezilene kadar ovarak yoğuralım.

Bulgur yumuşayınca nar ekşisini, limon suyunu, zeytinyağını ilave edelim ve 5 dakika daha yoğuralım.

Sonra maydanozu, taze naneyi, taze soğanı ilave edip, tekrar yoğuralım.

Hazırladığımız harçtan küçük parçalar koparalım ve elimize sıkalım( bu işlemi yaparken elimizi hafif suyla ıslatırsak daha güzel şekil verebiliriz)

Etsiz Çiğ Köfteleri marul ve limon eşliğinde servis yapalım.