Gelinim Mutfakta Cansu Şöhret kimdir? Cansu Şöhret kaç yaşında, nereli?

Cansu Şöhret, bugün Gelinim Mutfakta'ya misafir oluyor. Geçen sezonun yarışmacılarından biri olan Cansu Şöhret gelinler ve kayınvalidelerle bir araya gelecek. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan program Onur Büyüktopçu tarafından snuluyor.

GELİNİM MUTFAKTA CANSU ŞÖHRET KİMDİR?

Gelinim Mutfakta’nın sivri çıkışlarıyla dikkat çeken yarışmacısı Cansu Şöhret, 1990 tarihinde dünyaya geldi. Bebek bekleyen Cansu Şöhret, 27. bölümde fenalaşmış, hem diğer yarışmacılar hem de programın sunucusu Fatih Ürek, büyük panik yaşamıştı. Daha sonra Gelinim Mutfakta doktorları tarafından muayene edilen Cansu bir süre dinlendikten sonra yarışmaya geri dönmüştü. Gelinim Mutfak’tadan nisan ayında elenen Cansu Şöhret ve kayınvalidesi Sevgül Kıroğlu, 2 Temmuz’da ikinci bir şans yakaladı.

Cansu Şöhret 30 tane bilezik, 12 tane çeyrek altın kazandı.