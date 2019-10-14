Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu..

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Kanal D’nin sevilen yarışma programında bu hafta yeni yarışmacılar ilk hünerlerini gösteriyor. Gün sonun en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? diye araştıranlar için 14 Ekim gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi haberimizde sizlerle

GELİNİM MUTFAKTA 14 EKİM BİRİNCİSİ KİM?

14 Ekim gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında sitemizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 11 EKİM'DE KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alıp veda edecek olan gelin 50 puanla Duygu oldu. İkinci en düşük puanı 50 puanla Dilek oldu. Haftanın en yüksek puanını alan ve 5 altın bileziği kazanan isim 62 puanla Elif oldu. Kıymet ise 60 puan alarak ikinci oldu.

Puanlara göre elenmesi gereken ekip Duygu ve kayınvalidesi Aysel Hanım'dı ancak bu anlarda şaşırtan bir açıklama geldi. Annesinin rahatsız olduğunu ve ameliyat olacağını açıklayan Kıymet, kendi isteğiyle gitmek istediğini dile getirdi. Kıymet ve kayınvalidesi Nur Hanım kendi istekleriyle Gelinim Mutfakta'dan elendi.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN NELER OLUYOR?

Elif, müfettiş kılığında mutfağı denetleyince olay oldu. Elif, diğer gelinlerin mutfağını denetleyerek temizlik notu veriyor. Bu durumu gören gelinler ona tepki gösteriyor. Yarışmaya yeni katılan gelin özelliğiyle, diğer yarışmacıların dikkatini hemen çekiyor. Duygu, kaynanası Aysel Hanımın yeni bir yönünü öğreniyor ve ağlayan kaynanasını teselli ediyor.