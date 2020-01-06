Gelinim Mutfakta Aydan neden yok? Gelinim Mutfakta 6 Ocak birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta Aydan neden yok? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da Cuma günü eleme heyecanı yaşandı. Kayınvalidelerden haftalık toplamda 62 puan alan Aydan, 5 altın bileziğin sahibi oldu. 6 Ocak'ta yayınlanan yeni bölümde Aydan'ı göremeyen izleyiciler Gelinim Mutfakta Aydan neden yok? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

GELİNİM MUTFAKTA AYDAN NEDEN YOK?

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Burçin ve Goncanur oldu.39 puan elde eden Burçin haftanın en az puanını alarak yarışmadan elenen isim olacaktı ancak Aydan ve kayınvalidesi Hülya hanımın yarışmadan kendi istekleriyle çekilmek istemeleriyle birlikte Gelinim Mutfakta'dan elenen isim Aydan oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 6 OCAK BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 6 Ocak birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILAR

GELİNİM MUTFAKTA ALEYNA PIRLAK VE KAYNANASI MACİDE PIRLAK KİMDİR?



Macide Pırlak evli ve bir çocuğu var. Yeni doğan bebeği henüz 8 aylık. İsmi Eymen. Gelinim Mutfakta'ya çok iddialı geldi ve kaynanasıyla yaptığı tartışmalar ilk güne damga vurdu. Instagram'da hesabı da bulunan Aleyna Parlak 914 kişi tarafından takip ediliyor. Hesabında ise 584 kişi var.