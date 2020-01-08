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  3. Gelinim Mutfakta 8 Ocak birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu..

Gelinim Mutfakta 8 Ocak birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu..

Gelinim Mutfakta 8 Ocak birincisi kim oldu" Gelinim Mutfakta puan durumu..

Gelinim Mutfakta 8 Ocak birincisi kim oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da heyecanlı çekişme tüm hızıyla devam ediyor. En iyi puanları almaya çalışan gelinler tüm hünerlerini ortaya koyuyor. Çeyrek altının kazanan isim gün sonunda belli oluyor. Gelinim Mutfakta 8 Ocak birincisi kim oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

 

Gelinim Mutfakta 8 Ocak birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından araştırılıyor. Kanal D’nin ilgiyle izlenen fenomen yarışmasın Gelinim Mutfakta'da gelinler çeyrek altını kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor. Dün kaynanalar her gün olduğu gibi bugün de yemekleri tadarak puanlamaları yaptılar. Verilen puanlara isyan eden sunucu Fatih Ürek ise “Kusura bakmayın ama ağzınızın tadını bilmiyorsunuz” dedi. Gelinim Mutfakta 8 Ocak birincisi kim oldu? diye merak edenler için yanıtı hbaerimizde sizlerle.. 

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GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 8 Ocak birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 7 OCAK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan ismi 4 puanla Burçin oluyor. Burçin'in ardından günün en düşük puanını alan ikinci ismi 7 puanla Goncanur olarak açıklandı.

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altını kazanan isimse 16 puanla Elif oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 6 OCAK PUAN DURUMU

Elif gelin 14 puan alarak çeyrek altını kazandı.

Goncanur ise 11 puan ile üçüncü olurken; Aleyna 4 puan ile sonuncu oldu.

İkinci ise 12 puan alan Burçin oldu.


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