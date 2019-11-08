Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,753
  • 6,3479
  • 271.051
  • 103849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Gelinim Mutfakta 8 Kasım birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?

Gelinim Mutfakta 8 Kasım birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?

Gelinim Mutfakta 8 Kasım birincisi kim oldu" Gelinim Mutfakta bugün kim elendi"

Gelinim Mutfakta 8 Kasım birincisi kim oldu? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Kanal D ekranlarının sevilen yarışmasında bugün final heyecanı yaşanıyor. Fatih Ürek'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da dün yapılan kura çekimi sonrasında çeyrek altının sahibi Duygu oldu. Gelinim Mutfakta 8 Kasım birincisi kim oldu? şimdiden merak ediliyor. Gelinim Mutfakta puan tablosu ve elenen isim haberimizde..

 

Gelinim Mutfakta 8 Kasım birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta bugün haftanın birincisi ve programa veda eden isim belli olacak. Dün haftanın finali öncesi genel puan tablosunun büyük oranda şekillendiği günde puanlamalar herkesi şaşırttı. Gelinim Mutfakta 8 Kasım birincisi kim oldu? şimdiden merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta veda eden ve kazanan isim..

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GELİNİM MUTFAKTA NEVZİNE TATLISI NASIL YAPILIR TIKLAYINIZ

GELİNİM MUTFAKTA 8 KASIM BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 8 Kasım birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU ŞU ŞEKİLDE:

GELİNİM MUTFAKTA 7 KASIM

Melike, Elif, Dilan ve Duygu 10 puanla günü eşitlikle tamamladılar. Yapılan kura çekimi sonrasında ise çeyrek altının sahibi Duygu oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM

Günün en düşük puanını alan gelini 5 puanla Dilan oldu. Dilan'ın ardından günün en düşük puanını alan ikici gelini 11 puanla Melike olarak duyuruldu. 

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 14 puanla Duygu oldu. Elif ise 12 puan elde ederek günü ikincilikle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA 5 KASIM

Günün en düşük puanını alan isimler 8'er puanla Elif ve Dilan olarak açıklandı.Duygu ve Melike ise 14'er puan alarak kura çekimine gittiler. Yapılan kura sonrasında ise çeyrek altının sahibi Duygu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 4 KASIM

Günün en düşük puanını 9 puan ile Melike aldı. 11 Puan ile Duygu hanım da düşük puan alarak altını kaçırdı. En yüksek puanı alan Dilan ve Elif arasında kura çekimi yapıldı. Kazanan isim Elif hanım oldu ve çeyrek altın kazandı.


O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
Boşanma nedenleri ortaya çıktı
Doğum gününde nikah tazeledi
Hadise sözünü tuttu
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
<p>Ofidiyofobi diğer adıyla yılan korkusu yaşayanların aksine, yılanların arasında olmayı seven bir

Devasa Yılanların Arasında Gülerek Oturan Adam Şaşırttı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Van İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı

İşte UEFA kulüpler sıralaması (8 Kasım 2019)