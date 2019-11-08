Gelinim Mutfakta 8 Kasım birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?

Gelinim Mutfakta 8 Kasım birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta bugün haftanın birincisi ve programa veda eden isim belli olacak. Dün haftanın finali öncesi genel puan tablosunun büyük oranda şekillendiği günde puanlamalar herkesi şaşırttı. Gelinim Mutfakta 8 Kasım birincisi kim oldu? şimdiden merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta veda eden ve kazanan isim..

GELİNİM MUTFAKTA 8 KASIM BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 8 Kasım birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU ŞU ŞEKİLDE:

GELİNİM MUTFAKTA 7 KASIM

Melike, Elif, Dilan ve Duygu 10 puanla günü eşitlikle tamamladılar. Yapılan kura çekimi sonrasında ise çeyrek altının sahibi Duygu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM

Günün en düşük puanını alan gelini 5 puanla Dilan oldu. Dilan'ın ardından günün en düşük puanını alan ikici gelini 11 puanla Melike olarak duyuruldu.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 14 puanla Duygu oldu. Elif ise 12 puan elde ederek günü ikincilikle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA 5 KASIM

Günün en düşük puanını alan isimler 8'er puanla Elif ve Dilan olarak açıklandı.Duygu ve Melike ise 14'er puan alarak kura çekimine gittiler. Yapılan kura sonrasında ise çeyrek altının sahibi Duygu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 4 KASIM

Günün en düşük puanını 9 puan ile Melike aldı. 11 Puan ile Duygu hanım da düşük puan alarak altını kaçırdı. En yüksek puanı alan Dilan ve Elif arasında kura çekimi yapıldı. Kazanan isim Elif hanım oldu ve çeyrek altın kazandı.