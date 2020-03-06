Gelinim Mutfakta 6 Mart hafta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi?
Gelinim Mutfakta 6 Mart hafta birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında Cuma günleri final heyecanı yaşanıyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 5 altın bileziğin sahibi olurken, en düşük puanını alan gelin ise yarışmaya veda ediyor. Peki, bu haftanın kazananı ve elenen ismi kimler oldu? sorusunun yanıtı haberimizde...
Gelinim Mutfakta izleyicileri şimdiden bu hafta kimin birinci olduğunu ve kimin elendiğini araştırmaya başladı. 4 gelinin en güzel yemeği yapmak ve kayınvalidelerinin ise kendi gelinlerine en yüksek puanı vermek için yarıştığı programda Cuma günleri eleme oluyor. Gelinler ve kayınvalideler arasında çekişmelerin yaşandığı program Fatih Ürek'in sunumuyla ekranlara geliyor. 5 gün boyunca en yüksek puanı alan gelin 5 altın bileziği koluna takarken, en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide de yarışmaya veda ediyor.
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da gün birincisi henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da hafta birincisi henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da elenen gelin ve kayınvalidenin kim oldukları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Nefeslerin tutulduğu, rekabetçi ruhların öne çıktığı, şok açıklamaların yer alacağı Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında hafta içi hergün saat 12:30'da başlıyor.