Gelinim Mutfakta 6 Aralık kim elendi? Gelinim Mutfakta puan tablosu ve birincisi haberimizde..

Gelinim Mutfakta 6 Aralık kim elendi? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da haftanın final günü geldi. Gelin ve kaynanaların bütün yeteneklerini ortaya koyarak günün birincisi olmak için yarıştığı programda 5 altın bilezik sahibini bulacak. Gelinim Mutfakta 6 Aralık kim elendi? sorusunun yanıtı ve Gelinim Mutfakta puan tablosu haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 6 Aralık eleneni ve birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alan gelin 6 puanla Duygu

Günün en yüksek puanını alan çeyrek altının sahibi gelin 15 puanla Aydan oldu.

Elif ve Yağmur 11 puan alarak ikinci oldular.

GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK PUAN DURUMU

8 puanla Elif en düşük puanı

10 punala Aydan ikinci düşük puanı aldı.

17 puanla en yüksek puanı ve çeyrek altını alan gelin Yağmur oldu.

11 puanla Duygu ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU

10 puanla Duygu en düşük puanı

11 puanla Elif ikinci en düşük puanı aldı.

14 puanla Aydan birinci oldu ve çeyrek altını aldı.

13 puanla Yağmur ikinci oldu .

GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 8'er puanla Elif ve Aydan oluyor.Duygu ve Yağmur'un 14'er puanla eşitliği sağlamasının ardından gün birincisi kura usulü belirlendi. Kura sonucuna göreyse çeyrek altın Yağmur'a gitti.

