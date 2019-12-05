Gelinim Mutfakta 5 Aralık gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu sizlerle..

Gelinim Mutfakta 5 Aralık gün birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Kanal D'nin iddialı yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler hünerlerini göstermeye kaynanalar puanlamaya devam ediyor. Haftanın finali yarın yapılacak ve en yüksek puanı alan gelin adayı altın bileziklerin sahibi olacak. Gelinim Mutfakta 5 Aralık gün birincisi kim oldu? merak ediliyor. İşte yanıtı..

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 5 Aralık gün birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK PUAN DURUMU

8 puanla Elif en düşük puanı

10 punala Aydan ikinci düşük puanı aldı.

17 puanla en yüksek puanı ve çeyrek altını alan gelin Yağmur oldu.

11 puanla Duygu ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU

10 puanla Duygu en düşük puanı

11 puanla Elif ikinci en düşük puanı aldı.

14 puanla Aydan birinci oldu ve çeyrek altını aldı.

13 puanla Yağmur ikinci oldu .

GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 8'er puanla Elif ve Aydan oluyor.Duygu ve Yağmur'un 14'er puanla eşitliği sağlamasının ardından gün birincisi kura usulü belirlendi. Kura sonucuna göreyse çeyrek altın Yağmur'a gitti.