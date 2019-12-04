Gelinim Mutfakta 4 Aralık birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu haberimizde..

Gelinim Mutfakta 4 Aralık birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de ekranlarında yayınlanıyor. Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği programda gelinler kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. Bu hafta yarışmaya katılan Yağmur Öz ve kayınvalidesi dikkatleri üzerlerine topluyor. Gelinim Mutfakta 4 Aralık birincisi kim oldu? merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta puan tablosu..

GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 4 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK

10 puanla Duygu en düşük puanı

11 puanla Elif ikinci en düşük puanı aldı.

14 puanla Aydan birinci oldu ve çeyrek altını aldı.

13 puanla Yağmur ikinci oldu .

GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 8'er puanla Elif ve Aydan oluyor.Duygu ve Yağmur'un 14'er puanla eşitliği sağlamasının ardından gün birincisi kura usulü belirlendi. Kura sonucuna göreyse çeyrek altın Yağmur'a gitti.



GELİNİM MUTFAKTA YAĞMUR KİMDİR?

Gelinim Mutfakta'ya 82. Hafta Ayten Öz ve gelini Yağmur Öz katıldı. Ayten Öz, Malatyalı. Gelini Yağmur Öz İstanbullu, 27 yaşında, 5,5 yıllık evli ve 1 çocuğu var.

Gelinim Mutfakta Yağmur Öz‘ün Bilgileri (Gelin)

27 yaşında

4 yaşında bir kızı var

5.5 yıllık evli

Şu an çalışmıyor

Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor

sosyal olmayı çok seviyor

1 Çocuk annesi

Bulem Melek adında kızı var

Kendisi bloger

Aslen İstanbullu

Gelinim Mutfakta Kaynana Ayten Öz’ün Bilgileri (Kaynana)

İstanbul’dan yarışmaya katılıyor

Aslen Malatyalı

3 Evladı var

İkisi evli biri bekar

Bir evladı var Fatih Ürek Hayranı

