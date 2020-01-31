Gelinim Mutfakta 31 Ocak Cuma kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 31 Ocak Cuma kim elendi? sorusunun yanıtı yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın birincisi ve elenen ismiyle birlikte puan durumları belli olacak. En yüksek puanı alan gelin 5 altın bileziği de koluna takacak. Gelinim Mutfakta 31 Ocak Cuma kim elendi? sorusunun yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 31 OCAK KİM ELENDİ?

31 Ocak Gelinim Mutfakta eleneni ve kazananı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

30 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Nihan

Günün en düşük puanını alan 2. gelini 10 puanla Dilara

Günün en düşün puanını alan 3. gelini 12 puanla Burçin

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla Ayça oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 29 OCAK

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Ayça olarak belirlendi.

11 puanla Nihan, Ayça'nın ardından en düşük puanı alan ikinci isim oluyor.

Günün en yüksek puanını alan kişi ise 16 puanla Burçin oluyor. Dilara ise 14 puanla günü ikincilikle bitiriyor.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 28 OCAK

Günün en yüksek puanını elde ederek çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puanla Burçin oldu. 2 puanı silinen Ayça ise günün 13-2 yani 11 puanla ikinci oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Nihan oluyor, 2 puanı daha kesilen Nihan 4 puana düştü. Nihan'ın ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 11 puanla Dilara oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 OCAK

11 puan ile Ayça hanım en düşük puanı aldı. Diğer 3 gelin ise 12’şer puan elde etti.

12’şer puanlı 3 gelin arasında kura çekimi yapıldı. Kazanan ismi Fatih Ürek açıkladı, kura sonucunda kazanan gelin Burçin hanım çeyrek altının sahibi oldu.