Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu: Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu bugün açıklanıyor ve çeyrek altını almaya hak kazanan isim belli oluyor. Gündüz kuşağı yemek yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu yapılan yemeklere göre şekilleniyor. Kıran kırana mücadelenin devam ettiği Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu ve gün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

Bugün Nurten Hanım ve gelini Aysun yarışmaya kısa bir aradan sonra geri döndü.

GELİNİM MUTFAKTA 30 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu bugün Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak.