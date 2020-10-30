Gelinim Mutfakta 30 Ekim puan durumu: Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi her hafta açıklanıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu tarafından sunuluyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada en lezzetli yemeği yaparak 5 altın bileziğin sahibi olmak istiyor. 4 gelin adayının yarıştığı program Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta karamel soslu armut tatlısı nasıl yapılır? Karamel soslu armut tatlısı tarifi, malzemeleri!

GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta 30 Ekim puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanıyor. Dün en yüksek puanı alan isim İlayda oldu. İlayda 17 puan almıştı.