Gelinim Mutfakta 30 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 30 Aralık puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından programın en sonundan açıklanıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da gelinler lezzetli yemekler yaparak kıyasıya yarışırken, kayınvalideler Gelinim Mutfakta 30 Aralık puan durumunda söz sahibi oluyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta 30 Aralık puan durumu ve gün birincisi haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir. Dün gün birincisi Zeynep olmuştu.

Zeynep, Şeyma'nın yemeğini yaparken hataları yüzünden ona yüklenmeye başlıyor. Şeyma ise, altta kalmayarak Zeynep'e karşı duruşunu bozmuyor. İkili arasındaki tartışma da gün boyu devam ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA 30 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 30 Aralık puan durumu henüz netleşmedi. Son tadımlar yapılınca puan durumu haberimize eklenecek.