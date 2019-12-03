Gelinim Mutfakta 3 Aralık birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta son puan durumu nedir?
Gelinim Mutfakta 3 Aralık birincisi kim oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni haftanın ikinci gününde yine heyecan dolu dakikalara sahne oluyor. Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği Kanal D ekranında yayınlanan programda dün kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Yağmur Öz ve Duygu Çınar almıştı. Gelinim Mutfakta 3 Aralık birincisi kim oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
Gelinim Mutfakta 3 Aralık birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’ya yeni yarışmacılar Ayten Öz ve gelini Yağmur katıldı. İkili yarışmaya hızlı başladı ve ilk gün çeyrek altının sahibi oldu. Yarışmada bugün ise Yağmur ile diğer gelinler arasında güzel giyinme tartışması yaşanıyor.Gelinim Mutfakta 3 Aralık birincisi kim oldu? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..
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GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK BİRİNCİSİ KİM?
Gelinim Mutfakta 3 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.
GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU
Günün en düşük puanını alan gelini 8'er puanla Elif ve Aydan oluyor.Duygu ve Yağmur'un 14'er puanla eşitliği sağlamasının ardından gün birincisi kura usulü belirlendi. Kura sonucuna göreyse çeyrek altın Yağmur'a gitti.