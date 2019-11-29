Gelinim Mutfakta 29 Kasım kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi sizlerle..

Gelinim Mutfakta 29 Kasım kim elendi? sorusunun yanıtı yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinim Mutfakta Perşembe gün birincisi haftanın finaline bir gün kala çeyrek altınını kazanan yarışmacı Elif oldu. İzleyiciler son puan durumunu araştırıyor. Gelinim Mutfakta 29 Kasım kim elendi? sorusu araştırılmaya başladı. İşte yanıtı..

GELİNİM MUTFAKTA 29 KASIM KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 29 Kasım eleneni ve birincisi henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU

GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Melike oluyor.Melike'den sonra en düşük puanı alan ikinci gelin ise 10 puanla Aydan oluyor.

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altını kazanan yarışmacı ise 17 puanla Elif oluyor. Duygu ise 12 puanla ikinci oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alan isim 7 puanla Aydan oldu. Günün en düşük ikinci puanını alan ismi 8 puanla Duygu olmuştu ancak iki puanı silinen Duygu 6 puana düştü.

En yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan yarışmacı 18 puanla Melike oluyor. 2 puanı silinen Melike 16 puana düşüyor. Elif ise 14 puanla günü ikincilikle bitiriyor.

GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM

En düşük puanı 7 puanla Melike aldı . İkinci en düşük alan gelini 9 puanla Aydan oldu. Günün en yüksek puanını alan çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Duygu oldu. Elif 15 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 25 KASIM

Günün en düşük puanını alan gelini yani 25 Kasım'ı sonuncu sırada tamamlayan isim 6 puanla Melike oluyor.

Melike'nin ardından günün düşük puanını elde eden ikinci gelini 10 puanla Aydan olarak açıklandı.

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının kazananı olan yarışmacı ise 16 puanla Elif oluyor. Duygu ise 15 puan elde ederek ikinci oluyor.