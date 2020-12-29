Gelinim Mutfakta 29 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 29 Aralık puan durumu bugün netleşecek. Ekran başından yarışma programını kaçıran izleyenleri Gelinim Mutfakta 29 Aralık puan durumunu öğrenmek istiyor. Haftanın ikinci gününde yapılan yemek sonrası Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta 29 Aralık puan durumunu açıklayacak. Bugün programda yeni yılın gelişi coşku ile kutlandı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Birinci olan isim belli olunca haberimize eklenecektir.

Nuray Hanımın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya Şeyma ve kaynanası Fatma Hanım devam etti.

Nuray Hanım önceki bölümde rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu sebebiyle gelini Semra yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Onların yerine yarışmanın ikinci günü Şeyma ve kaynanası Fatma Hanım devam edecek.

GELİNİM MUTFAKTA 29 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 29 Aralık puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından programın bitimiyle açıklanacak.