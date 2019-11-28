Gelinim Mutfakta 28 Kasım birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta 28 Kasım birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Kanal D’nin sevilen yarışmasında gelinler dün analı kızlı yemeği yaparak en yüksek puanları almaya çalıştı. Bugünkü bölümde Duygu'ya eşinden büyük sürpriz geliyor. Duygu'nun eşi stüdyoya gelerek ona unutamayacağı bir sürpriz yapıyor. Gelinim Mutfakta 28 Kasım birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu..

GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 28 Kasım birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU

GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alan isim 7 puanla Aydan oldu. Günün en düşük ikinci puanını alan ismi 8 puanla Duygu olmuştu ancak iki puanı silinen Duygu 6 puana düştü.

En yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan yarışmacı 18 puanla Melike oluyor. 2 puanı silinen Melike 16 puana düşüyor. Elif ise 14 puanla günü ikincilikle bitiriyor.

GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM

En düşük puanı 7 puanla Melike aldı . İkinci en düşük alan gelini 9 puanla Aydan oldu. Günün en yüksek puanını alan çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Duygu oldu. Elif 15 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 25 KASIM

Günün en düşük puanını alan gelini yani 25 Kasım'ı sonuncu sırada tamamlayan isim 6 puanla Melike oluyor.

Melike'nin ardından günün düşük puanını elde eden ikinci gelini 10 puanla Aydan olarak açıklandı.

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının kazananı olan yarışmacı ise 16 puanla Elif oluyor. Duygu ise 15 puan elde ederek ikinci oluyor.

