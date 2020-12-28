Gelinim Mutfakta 28 Aralık puan durumu: Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 28 Aralık puan durumu kayınvalidelerin tadımları sonrası belli oldu. En çok çeyrek altın toplayan gelin haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Bugün Gelinim Mutfakta'ya eski yarışmacı Zeynep geldi ve programda kritik anlar yaşandı. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Gelinim Mutfakta 28 Aralık puan durumu netleşti ve birinci olan isim açıklandı. İşte Gelinim Mutfakta 28 Aralık puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi Özlem oldu. Özlem bugün çeyrek altını kazanan isim olarak seçildi.

GELİNİM MUTFAKTA 28 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 28 Aralık puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından programın sonunda açıklandı.

Özlem: 22

Zeynep: 18

Aysun: 16

Semra: 8