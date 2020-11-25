25 Kasım 2020 Çarşamba 16:23 | Son Güncelleme:
Gelinim Mutfakta 25 Kasım puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi...
Gelinim Mutfakta 25 Kasım puan durumu Kanal D ekranında açıklanacak. Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Gelinim Mutfakta'yı bu sezon Onur Büyüktopçu sunuyor. 4 gelin adayının yarıştığı programda Gelinim Mutfakta 25 Kasım puan durumu sonrası çeyrek altını alan isimi belli olacak. Kayınvalidelerin oylama yaptığı yarışma Gelinim Mutfakta 25 Kasım puan durumu nasıl?
Gelinim Mutfakta 25 Kasım puan durumu için bekleyiş sürüyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin beraber yarıştığı programda gün birinci olan çeyrek altını kazanırken haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta 25 Kasım puan durumu nasıl? sorusuna yanıtı Onur Büyüktopçu veriyor.
GELİNİM MUTFAKTA 25 KASIM PUAN DURUMU NASIL?
Gelinim Mutfakta 25 Kasım puan durumu belli oldu. Bugün günün en yüksek puanını Gizem aldı.
Gizem: 20
İlayda: 15
Nurcan: 13
İrem:12
GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da dün Gizem birinci oldu. Gizem çeyrek altının sahibi oldu.