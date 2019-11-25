Gelinim Mutfakta 25 Kasım birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizde..

Gelinim Mutfakta 25 Kasım birincisi kim? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni haftaya yine heyecan dolu dakikalarla başladı. Hafta boyunca en güzel yemekleri yapan ve yüksek puanı alan gelin adayı 5 altın bileziğin de sahibi olacak. Gelinim Mutfakta 25 Kasım birincisi kim? sorusu arama motorunda araştırılıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 25 KASIM BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 25 Kasım birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gamze ve Duygu haftanın en düşük puanını alan 2 gelin oldu. En düşük puanı alarak veda edecek gelin Gamze oldu. 400. altın bilezin sahibi ise 74 puanla Melike oldu. Elif 1 puanla kaybetti. 73 alarak ikinci sıraya yerleşti.

PATATES BORANİ NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta programının 25 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlanan 401. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Patates Borani" tarifi!

3 adet haşlanmış patates

1 adet soğan

3 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı toz beyaz biber

5-6 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için;

1 kase süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tutam maydanoz

2 çay kaşığı nane

YAPILIŞI:

Patatesleri haşlıyoruz ve soğuduğu zaman kabuklarını soyuyoruz.

Tava da sıvı yağı ısıtarak yemeklik doğranan soğanları kavuruyoruz.

Bir kapta patatesleri ezerek üzerine tuz ve karabiber ekleyerek yoğuruyoruz.

Üzerine kavrulan soğanı da ilave ederek tekrar yoğuruyoruz.

Bu harçtan parçalar alarak yuvarlayıp servis tabağına diziyoruz.

Sarımsaklı yoğurdu hazırlayarak üzerine döküyoruz.

Bir tavada tereyağı eriterek içine nane ve kırmızı toz biberi atıyoruz.

Yoğurdun üzerine tereyağını da gezdiriyoruz.

Son olarak maydanozları doğrayarak üzerine serpip servis ediyoruz.