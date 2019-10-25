Gelinim Mutfakta 25 Ekim haftanın birincisi kim? Gelinim Mutfakta kim veda etti? İşte puan durumu..

Gelinim Mutfakta 25 Ekim haftanın birincisi kim? sorusunun cevabı yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün yarışmaya veda eden ve haftanın birincisi olan gelin açıklanıyor. Dün sebze yemeği ile kayınvalidelerin önüne çıkanlar gelinlerden Elif gelin çeyrek altını kazanmıştı. Gelinim Mutfakta 25 Ekim haftanın birincisi kim? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 25 EKİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 25 Ekim haftanın birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta canlı yayınında açıklandığında haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

GELİNİM MUTFAKTA 24 EKİM BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını 5 puan ile Melike hanım oldu.11 puan ile Aysun hanım diğer düşük puan alan yarışmacıydı.

14 puan alan Elif ve Duygu arasında kura çekimi yapıldı. Kurada kazanan isim Elif hanım oldu ve çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 23 EKİM BİRİNCİSİ

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Melike Denktaş ve Duygu Çınar aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

Gün sonuncusu 6 puanla Aysu oldu, Aysu’yu 7 puanla Elif takip etti. Gün birincisi olup çeyrek altını kazanan isim ise 17 puanla Duygu oldu. Melike 14 puanla günü ikinci tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA 22 EKİM BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Melike ve Aysu oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelini ise 16 puanla Duygu oldu. Elif ise 11 puanda kaldı.

GELİNİM MUTFAKTA 21 EKİM BİRİNCİSİ

Günün en düşük puan alan gelini 8 puanla Melike , Günün en düşük puan alan 2.gelini 9 puanla Aysun oldu.

Günün en yüksek puanını ve çeyrek altını alan gelini 13 puanla Duygu ve Elif oldu. Kura çekimine gidildi. Kura çekiminde Duygu'nun adı çıkınca birinci Duygu oldu.