Gelinim Mutfakta 24 Ocak Cuma kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 24 Ocak Cuma kim elendi? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler yemek yaparken, kayınvalideler puanlıyor. Haftanın son günü Cuma günü de haftanın finali yapılıyor. Finalde yapılacak olan tatlı Höşmerim olarak belirlendi. Gelinim Mutfakta 24 Ocak Cuma kim elendi? sorusunun yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 24 OCAK KİM ELENDİ?

24 Ocak Gelinim Mutfakta eleneni henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Dilara oluyor.Dilara'nın ardından en düşük puanı elde eden ikinci isimse 12 puanla Burçin oldu.Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelinse 19 puanla Elif olarak duyuruldu. Aleyna ise 16 puanla günü ikincilikle bitiriyor.

GELİNİM MUTFAKTA 22 OCAK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan ismi 7 puanla Dilara olarak duyuruldu.Günün en yüksek puanını elde eden ve çeyrek altının sahibi olan yarışmacı 14 puanla Aleyna oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 21 OCAK PUAN DURUMU

Günün en yüksek puanını alan ve haftanın ikinci çeyrek altınının sahibi olan kişi 13 puanla Dilara oldu. Günün en düşük puanını alan yarışmacısı 9 puanla Elif oldu. Diğer iki yarışmacı da 11'er puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 20 OCAK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 20 Ocak'tayayınlanan 441.bölümünde Çiğde-Elif Akçam, Özden-Burçin Saruhan, Macide-Aleyna ve Gönül- Dilara Hanım yarıştı. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 15 puanla Aleyna oldu. Günün en düşük puanını alan gelin 4 puanla Burçin, Günün ikinci düşük puanını alan 10 puanla Dilara aldı. Elif ise 14 puanla ikinci oldu.