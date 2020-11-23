Gelinim Mutfakta 23 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 23 Kasım puan durumu açıklandı. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da her gün ekrana geliyor. Hafta boyunca yarışan yarışmacılar 5 altın bileziğin sahibi olmak istiyor. Onur Büyüktopçu, Gelinim Mutfakta 23 Kasım puan durumunu açıklayacak. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi İlayda oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 23 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 23 Kasım günün en yüksek puanını İlayda aldı.

İlayda: 19

Gizem: 17

Nurcan: 13

Elif: 11

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da geçen haftaya yarışmaya veda eden isim Didem ve kayınvalidesi oldu.