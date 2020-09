Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan tablosu nedir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 23 Eylül puan tablosu kayınvalidelerin ve Onur Büyüktopçu'nun tadımları sonrası belirleniyor. Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını sahibi haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL PUAN TABLOSU NEDİR?

23 Eylül puan tablosu Onur Büyüktopçu tarafından şu şekilde açıklandı:

Zeynep: 21

Sinem: 11

Ayşe: 10

İlayda: 19

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan isim, Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor.