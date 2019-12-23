Gelinim Mutfakta 23 Aralık birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta geçen hafta kim elendi?

Gelinim Mutfakta 23 Aralık birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta yeni haftaya dopdolu başladı. Yarışmaya Karadenizli gelin ve kayınvalide katıldı. Gelinim Mutfakta programının 23 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan 420. Bölümünde yarışmacılar "Porsiyonluk Lahana Dolma" için hünerlerini sergiliyor. Gelinim Mutfakta 23 Aralık birincisi kim oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 23 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Yağmur ve Goncanur oldu. En düşük puanı alıp elenen gelin ise 48 puanla Yağmur oldu. Goncanur 52 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi 68 puanla Elif oldu.

PORSİYONLUK LAHANA DOLMA NASIL YAPILIR?

450 gr dana kıyma

1,5 çay bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı domates salçası

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 adet küçük boy lahana

Sosu İçin:

2 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

İç harcını hazırlamak için bir kasede kıyma, pirinç, soğan, tuz, pul biber, kuru nane, domates salçası ve sıvı yağı ekleyip tüm malzemeler birbirine karışana kadar yoğurun.

Bir tencereye yarısına kadar su ekleyip kaynatın.

Ayırdığınız lahana yapraklarını kaynayan suya ekleyin ve 3 dakika kadar yumuşamasını sağladıktan sonra soğuk suya alın.

Soğuduktan sonra lahana yapraklarını süzdürün.

Bir kaseye, lahana yaprağı kaseden taşacak şekilde yerleştirin.

Kıyma harcını çok sıkı olmayacak şekilde lahananın içine doldurun.

Kenardan taşan lahana yapraklarını içeriye doğru kapatıp kaseden çıkarmak için ters çevirin ve pişireceğiniz fırın kabına aktarın.

Bir kasede salça, su ve tuzu karıştırın.

Fırın kabına yerleştirdiğiniz lahana dolmalarının üzerine hazırladığınız sosu dökün ve üzerine önce pişirme kağıdı, ardından alüminyum folyo ile sıkıca kapatıp 195 derece fırında 30 dakika pişirin.

Dilerseniz 25. dakikada üzerini açıp suyuyla lahana dolmalarını ıslatıp hafif kızarması için üstü açık şekilde 10 dakika kadar pişirebilirsiniz.

Pişen lahana dolmalarının üzerini maydanozla süsleyip yoğurt ile servis edin