Gelinim Mutfakta 22 Eylül puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 22 Eylül puan durumu izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kıyasıya ve heyecanlı rekabetin yaşandığı Gelinim Mutfakta gün birincisi Onu Büyüktopçu tarafından açıklandı. Gelinlerin yarıştığı programda puanlamayı kayınvalideler yaptı. Günün en yüksek puanını alan isim çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 22 EYLÜL PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 22 Eylül puan durumu kayınvalideler tarafından belirlendi. Zeynep 16 puan ile günün birincisi olurken, onu en yakından takip eden yeni yarışmacı İlayda, ikinci oldu. Puan sıralamasında 12 puan ile Sinem üçüncü olurken günün en düşük puanını alan gelin Ayşe dördüncü oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor.