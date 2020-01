21 Ocak Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta toplam puan tablosu..

Gelinim Mutfakta 21 Ocak birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan yeni bölümünde Roman rüzgarı yaşanıyor. Dün günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 15 puanla Aleyna oldu. Bugün tadım işleminin ardından verilen puanlarla günün lideri ve sonuncusu belirlenecek. Gelinim Mutfakta 21 Ocak birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 21 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 21 Ocak birincisi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 20 OCAK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 20 Ocak'tayayınlanan 441.bölümünde Çiğde-Elif Akçam, Özden-Burçin Saruhan, Macide-Aleyna ve Gönül- Dilara Hanım yarıştı. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 15 puanla Aleyna oldu. Günün en düşük puanını alan gelin 4 puanla Burçin, Günün ikinci düşük puanını alan 10 puanla Dilara aldı. Elif ise 14 puanla ikinci oldu.





GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?



Gelinim Mutfakta yarışması Fatih Ürek’in sunumu ile dört kayın valide ve gelinlerinin yarıştığı ve her hafta cuma günü büyük ödülün verildiği ve bir gelin ve kayınvalidenin elendiği bir yarışmadır. Gelinim Mutfakta yarışması eğlenceli ve izleyiciyi ekrana çekebilecek bir program. Yarışmada gelinler kendilerine verilen süre içerisinde yemeklerini hazırlıyor, bu yarışta gelinleri an ve an izleyen kayınvalideler tabakların kime ait olduğunu bilmeden puanlama yapıyor.

Gelinim Mutfakta’da gelinler cuma gününe kadar en yüksek puanı alırlarsa gelin ve kayınvalide birlikte birinci olacak ve 10 Bin Liralık 5 bileziğin sahibi olacak. Programda haftanın en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide ise yarışmaya veda edecek ve yeni gelin ve kayınvalide yarışmaya katılacak.