Gelinim Mutfakta 21 Ekim puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 21 Ekim puan tablosu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak. Zaman zaman gergin anların yaşandığı Gelinim Mutfakta'da yarışmalar günün sonunda çeyrek altını kazanan isim olmak istiyor. Bugün mutfağa girerek milföy çanağında tavuklu orman kebabı yapan gelinlere puanı kayınvalideler verecek. Gelinim Mutfakta 21 Ekim puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 21 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 21 Ekim puanları henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimizin içerisine ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta dün çeyrek altın alan isim İlayda olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edece