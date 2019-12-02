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  3. Gelinim Mutfakta 2 Aralık birincisi kim? Gelinim Mutfakta Melike neden yok?

Gelinim Mutfakta 2 Aralık birincisi kim? Gelinim Mutfakta Melike neden yok?

Gelinim Mutfakta 2 Aralık birincisi kim" Gelinim Mutfakta Melike neden yok"

Gelinim Mutfakta 2 Aralık birincisi kim? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni haftaya yine dopdolu başlıyor. Fatih Ürek'in sunumu ile yayınlanan programda yeni gelin ve kayınvalide programa katılıyor. Gelinim Mutfakta'nın geçen haftanın finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; fakat, sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelinim Mutfakta 2 Aralık birincisi kim, geçen hafta kim elendi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

Gelinim Mutfakta 2 Aralık birincisi kim? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni haftaya yine heyecanlı başlıyor. Geçen hafta toplamında en yüksek puanları alan Çiğdem-Elif Akçam ve Şaheste-Melike Denktaş çiftleri topladı. 5 altın bileziğin sahibi ise 66 puan toplayan Elif oldu. Gelinim Mutfakta 2 Aralık birincisi kim, geçen hafta kim elendi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU? 

Gelinim Mutfakta 2 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak. 

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? MELİKE NEDEN YOK?

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Aydan ve Duygu oldu. En düşük puanı alarak veda edecek olan gelin 49 puanla Aydan oldu. Duygu 56 puanda kaldı. 

5 altın bileziğin sahibi ve en yüksek puanı alan gelini 66 puanla Elif oldu. Melike 58 puanla ikinci oldu.

Ancak Melike gelin hamileliğinden dolayı yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı. Bu nedenle veda eden isim Melike ve kayınvalidesi Şaheste hanım oldu. 


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