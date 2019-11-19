Gelinim Mutfakta 19 Kasım birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta son puan durumu..

Gelinim Mutfakta 19 Kasım birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek’in renkli sunumuyla eğlenceli sunumu ile yayınlanan Gelinim Mutfakta bugün de dopdolu. Gelinler gün sonunda çeyrek altını alabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Bugün Elif gelinin eşi programa gelip sürpriz yapıyor. Gelinim Mutfakta 19 Kasım birincisi kim oldu? diye merak ediliyor. İşte yanıtı..

GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 19 Kasım birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 18 KASIM PUAN DURUMU

Haftanın ilk gününde en düşük puanı alarak gün sonuncusu olan yarışmacı 9 puanla Gamze oldu.

Gamze'nin ardından en düşük puanını alan ikinci ismi 10 puanla Melike oldu.

Günün ek yüksek puanını elde ederek çeyrek altını kazanan yarışmacı ise 16 puanla Duygu olarak açıklandı. Elif ise 12 puan elde etti.

LOZNİK NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta programının 18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlanan 396. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Loznik" tarifi!

LOZNİK (Asma Pidesi)

250 gram asma yaprağı

2 su bardağı mısır unu

1,5 su bardağı yoğurt

2 kahve fincanı zeytinyağı

1 demet taze soğan

2 dal pırasa

Yarım demet maydanoz

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 silme tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Derince bir kabın içine yoğurdu alın.

İçine mısır ununu ilave edin ve güzelce karıştırın.

Maydanozları, pırasaları, taze soğanları ince ince doğrayın ve içine ekleyin.

Su, tuz, ve şekeri de ilave edip iyice karıştırın. Boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz. Eğer kıvamı yoğun olursa biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz.

Kaynayan suda asma yapraklarını 3 dakika kadar haşlayıp hemen çıkartın.

Yapışmaz tabanlı genişçe bir tavayı hafifçe yağlayın.

Asma yapraklarını, damarlı kısımları üstte kalacak şekilde ve tavanın kenarlarından hafifçe sarkacak şekilde tüm tavanın zeminine yerleştirin.

Hazırladığınız karışımı içine boşaltın ve yanlardan sarkan kenarları üstüne doğru kapatın.

Kalan boşlukları da asma yaprağıyla kaplayın ve ocağın altını açın.

Ara ara çevirerek yaklaşık 15 dakika pişirin.

Ardından bir tepsi yardımıyla ters yüz edin ve diğer tarafını da 15 dakika pişirin.

Bir servis tabağına alıp, dilimleyerek servis edin.