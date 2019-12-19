Gelinim Mutfakta 19 Aralık birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu...

Gelinim Mutfakta 19 Aralık birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün tüyo tartışmaları gündeme oturuyor. Fatih Beyin de hem fikir olduğu olayda Hülya Hanım, Elif'in kazanmaması için gelinine tüyo verdiğini kabul ediyor. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci olacak? İşte Gelinim Mutfakta 19 Aralık birincisi ve puan durumu..

GELİNİM MUTFAKTA 19 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

19 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

18 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

18 Aralık Gelinim Mutakta günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Goncanur olarak açıklandı. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını almaya hak kazanan gelin ise 14 puanla Aydan oluyor.Yağmur ve Elif ise 12'şer puan elde ederek ikinci ve üçüncü oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 17 Aralık birincisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Goncanur oldu.

Goncanur’un hemen sonrasında en düşük puanı alan ikinci gelin 9 puanlı Yağmur oluyor. Günün yüksek puanını kazanan yarışmacı ise 16 puanla Elif oluyor. Aydan 13 puanla günü ikincilikle tamamlıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Aydan oluyor.

Aydan'ın hemen ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Goncanur oluyor.

Günün en yüksek puanını elde eden ve çeyrek altının sahibi olan gelinse 15 puanla Elif oldu. Yağmur ise 13 puanla günü ikincilikle tamamlıyor.